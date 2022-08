São Vicente recebe festa cultural com concertos grátis de Sara Correia e Carlão

Lisboa é fértil em eventos gratuitos e por isso acessíveis a todos. A última novidade chama-se Colina das Artes, cortesia da Junta de Freguesia de São Vicente, e entre 9 e 11 de Setembro vai levar música, literatura, cinema e outras actividades ao ar livre para toda a família a uma das mais bonitas colinas da cidade de Lisboa.

Um dos grandes chamarizes da Colina das Artes será uma espécie de mini festival que irá acontecer a 10 de Setembro, a partir das 20.00, no Largo da Graça, com os concertos de Carlão, dos Cassete Pirata e do artista local Lil Beyes. Mas há muita música neste cartaz. No dia anterior, a fadista Sara Correia canta no Parque do Patriarcado (junto à Feira da Ladra), pelas 21.30, e nos dias 9 e 10 de Setembro há Jazz no Miradouro (o Sophia de Mello Breyner), a partir das 19.00.

O Colina das Artes também se estende pela sétima arte, com o evento Sessão da Meia-Noite. A programação ainda não foi revelada, mas os filmes serão exibidos na Igreja da Graça a 9 e 10 de Setembro, sempre a partir da meia-noite, o que será, de certeza, uma experiência única. A 11 de Setembro, um domingo, o Jardim da Cerca da Graça será o centro de actividades ao ar livre dedicadas ao público infantil e à população sénior, durante todo o dia.

“Dedicado a todos os que habitam e visitam a Freguesia de São Vicente, este é um evento que recusa fronteiras, apostando na diversidade cultural, nos múltiplos usos dos espaços partilhados e no cruzamento e diálogo entre públicos, comunidades e gerações”, diz a organização em comunicado. Ao longo dos três dias do evento, terão ainda lugar conversas e tertúlias com escritores, músicos e jornalistas, num evento promovido e organizado pela Junta de Freguesia de São Vicente e desenhado, programado e produzido pela Produtores Associados.

+ Lisboa vai ter um mês de festa com mais uma edição do Lisboa na Rua

+ Quanto tempo precisa para subir as Escadinhas da Saúde? Há uma prova para se testar