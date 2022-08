Quanto tempo precisa para subir as Escadinhas da Saúde? Há uma prova para se testar

A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior lançou um novo desafio desportivo à comunidade. A 11 de Setembro terá lugar a primeira edição do Santa Maria Maior Challenge Up – Escadinhas da Saúde, uma prova que irá premiar os três atletas mais rápidos.

Lisboa tem cada vez mais competições desportivas que desafiam as colinas da cidade. Depois da clássica Subida à Glória, a mais pequena corrida de ciclismo do mundo na Calçada da Glória; ou da mais recente Subida da Rampa, uma prova também de ciclismo que percorre a inclinada Rua do Vale de Santo António; eis que o desafio chega às Escadinhas da Saúde. Mas é para ir pelo próprio pé.

São 250 metros sempre a subir e 287 degraus para vencer, num percurso que tem início junto à Praça do Martim Moniz e vai mais além das escadinhas. O objectivo é chegar ao Castelo de São Jorge, através das Escadinhas da Saúde, Rua Marquês de Ponte de Lima e Escadinhas do Marquês de Ponte de Lima.

Recordamos que as Escadinhas da Saúde são normalmente um desafio para quem se desloca a pé e, por isso mesmo, em 2018 ganharam umas escadas rolantes no âmbito do Plano Geral de Acessibilidades Suaves e Assistidas à Colina do Castelo. Mas para esta prova só contam os degraus inamovíveis.

O Santa Maria Maior Challenge Up – Escadinhas da Saúde estará dividido em várias competições – a masculina, a feminina e por escalão – e há duas fases de inscrições. A primeira decorre até dia 4 de Setembro e custa 5€ e a segunda fase estará aberta entre 5 e 8 de Setembro, com o preço de 8€. Os que fizerem questão de envergar a t-shirt técnica, opcional, pagam mais 5€. É possível fazer a inscrição online no site da Xistarca ou nas suas instalações localizadas na Calçada da Tapada.

Santa Maria Maior Challenge Up - Escadinhas da Saúde (Martim Moniz). 11 de Setembro às 10.00. 5€-8€

