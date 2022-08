Lisboa vai ter um mês de festa com mais uma edição do Lisboa na Rua

Acabaram os Santos Populares, mas não acabaram as festas. Está de regresso o programa Lisboa na Rua, todos os anos organizado pela EGEAC, e que integra uma panóplia de eventos de acesso gratuito e em espaços ao ar livre. Este ano, acontece entre 19 de Agosto e 18 de Setembro, com espectáculos para todas as idades e algumas novidades, de José Saramago aos 200 anos da independência do Brasil.

O Lisboa na Rua 2022 arranca com o Festival Solo Fest, a 19 e 20 de Agosto, composto por duas noites de actuações intimistas no Castelo de São Jorge, entre a música, o teatro e a dança. No dia 19, o palco é do actor Miguel Sermão, autor e intérprete da comédia Por Ele, que questiona as relações conjugais de forma divertida. Nessa mesma tarde, a compositora Mafalda Veiga revisita o seu repertório, ao mesmo tempo que interpreta versões de bandas como os The Beatles ou David Bowie. No dia seguinte, a dança toma o protagonismo com Mano Preto (dos Raiz di Pólon) a homenagear Kodé di Dona, compositor, intérprete, poeta, historiador cabo-verdiano. Logo a seguir, sobe ao palco a violoncelista e cantora cubana Ana Carla Maza.

Outros dos destaques da extensa programação são, por um lado, o evento Lisboa Mágica – Festival Internacional de Magia de Rua de Lisboa, que entre 23 e 28 de Agosto traz a Lisboa 15 artistas e 158 espectáculos repartidos por dez locais da cidade; e o Lisboa Soa, festival de arte sonora que à sexta edição se divide entre as Carpintarias de São Lázaro e o Museu de Lisboa – Teatro Romano, com instalações, performances e workshops.

No mês de Setembro acontece aquele que é o ponto alto do Lisboa na Rua, com o concerto Uma Noite no Vale, no dia 10. O regresso da música clássica ao Vale do Silêncio, nos Olivais, acontece com a Orquestra Gulbenkian a apresentar um repertório que cruza música sinfónica com áreas de ópera, opereta e teatro musical, com a participação de solistas convidados. Mas há mais orquestras na programação.

©José Frade/EGEAC Vale do Silêncio (2019)

Para assinalar os 200 anos da independência do Brasil, a Orquestra Filarmónica de Minas Gerais atravessa o Atlântico para um concerto nos jardins da Torre de Belém a 7 de Setembro, enquanto a Lisbon Poetry Orchestra actua no Castelo de São Jorge a 17 de Setembro para apresentar o seu último trabalho Os Surrealistas. Já a Orquestra Metropolitana de Lisboa estará responsável pela música do cine-concerto onde será projectado o filme O Fauno das Montanhas (1926), de Manuel Luís Vieira, uma cópia digital restaurada pela Cinemateca Portuguesa, para ver a 3 de Setembro no Museu de Lisboa – Palácio Pimenta. A sétima arte terá também lugar no Lavadouro do Lumiar com o evento Cinema no Estendal, a 2 e 3 de Setembro, que celebra “o cinema na rua e as cuecas da vizinha", diz a organização.

E agora a literatura. No Largo José Saramago, junto à Casa dos Bicos, será apresentado A Passarola, um espectáculo de teatro livremente baseado no romance Memorial do Convento, de Saramago, desenhado pela Trigo Limpo teatro ACERT, para ver a 3 de Setembro. No dia 18, o Jardim do Palácio da Galveias recebe a estreia do espectáculo Mais de Cem Mil Dias, a partir do audiolivro homónimo de Inês Pupo, com ilustração de Ricardo Machado e músicas de Filipe Raposo e Gonçalo Pratas.

Os apreciadores da dança não foram esquecidos e as tardes de domingo vão bailar sob o lema Dançar a Cidade. Um conjunto de aulas ao ar livre, que explora géneros como o flamenco e sevilhanas (Quinta das Conchas), danças tribais africanas (Jardim do Palácio Galveias), samba e forró (Parque Urbano Moinhos de Santana) e salsa e merengue (Largo José Saramago), sempre a partir das 17.00. O Festival FUSO ou a popular Feira da Luz são outros dois eventos de destaque da programação, que já se encontra disponível no site oficial do Lisboa na Rua.

Lisboa na Rua. Vários locais e horários. 19 de agosto a 18 de Setembro. Entrada livre.

+ Em Setembro, Sintra enche-se de MIMMOS (ou marionetas)

+ As máscaras estão de volta para o Operafest no Jardim do MNAA