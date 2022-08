Oeiras acolhe festival de música solidário de apoio à Ucrânia

Entre 24 e 28 de Agosto, o Estádio Municipal Mário Wilson, em Oeiras, será o palco do festival Connect for Ukraine, com concertos de Luís Represas, Matias Damásio, HMB, Áurea ou Martinho da Vila. E há uma bandeira humana para desenhar.

É no dia em que se assinala a independência ucraniana, a 24 de Agosto, que arranca o festival Connect for Ukraine, uma iniciativa da Associação Ukrainian Refugees UAPT, à qual se juntou o Município de Oeiras e a Fundação Marquês de Pombal. No Estádio Mário Wilson, e até 28 de Agosto, sobem ao palco conhecidos nomes da música portuguesa, angolana, brasileira e ucraniana. Mas primeiro será construída uma bandeira humana.

O festival tem como missão a mobilização de energia a favor da paz, enviando uma mensagem de esperança e resiliência, ao mesmo tempo que estreita os laços entre o povo português e ucraniano. Uma união que está bem expressa no cartaz, que junta músicos das duas nações, e não só, no mesmo palco.

O evento começa com a construção de uma bandeira humana com as cores da Ucrânia e quem se inscrever para participar neste momento inaugural irá ter entrada gratuita neste primeiro dia, que conta com os concertos da Orquestra Ibérica e também de Anna Trincher, cantora ucraniana vencedora do Festival Eurovisão da Canção Júnior em 2015, e da cantora brasileira Paula Toller, ex-vocalista da banda Kid Abelha.

No segundo dia, a 25 de Agosto, o Connect for Ukraine junta três nacionalidades no programa. O primeiro concerto estará a cargo da cantora ucraniana Kola (nome artístico de Nastya Prudius), seguindo-se a música de Luís Represas e do cantor angolano Matias Damásio. A 26 de Agosto, o cartaz inclui concertos dos cantores ucranianos Oleksandr Ponomariov, Dzidzio e Iryna Fedyshyn e da cantora brasileira Cláudia Leitte, enquanto no dia 27 os holofotes viram-se para os portugueses HMB e Áurea e para o brasileiro Martinho da Vila. No último dia são os DJ que tomam conta do festival, com sets do DJ MT Field, da DJ Bárbara Labres e de Pete da Zouk, um dos mais bem sucedidos DJ portugueses a nível internacional, que fecha o cartaz.

No local haverá uma angariação de Fundos a favor da Associação UA.PT, uma organização sem fins lucrativos sediada em Portugal, que presta apoio a pessoas que procuram refúgio da guerra da Rússia contra a Ucrânia.



Estádio Municipal Mário Wilson. 24 a 28 de Agosto. Bilhete diário: 20€. Passe: 60€. www.connect4ukraine.com

