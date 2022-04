Colombo vai receber o Campeonato do Mundo de Aviões de Papel

Já foram apurados os melhores talentos do país e a próxima fase tem lugar este sábado, 9 de Abril, na Praça Central do Colombo.

Está tudo a postos para a próxima fase do Red Bull Paper Wings. O apuramento dos representantes portugueses para o Campeonato do Mundo de Aviões de Papel vai realizar-se no sábado, 9 de Abril, a partir das 16.00, na Praça Central do Centro Comercial Colombo. O destino dos vencedores é a Áustria, onde vão ter de enfrentar “pilotos” de 61 nacionalidades dos cinco continentes.

Reconhecido pela Paper Aircraft Association, que regula todos os campeonatos de aviões de papel no mundo, o Red Bull Paper Wings realiza-se desde 2006 e segue as regras também definidas pelo Guinness World Record. Portugal faz parte do grupo de 61 países que vão disputar os títulos mundiais em Maio. Mas primeiro é preciso apurar os vencedores em quatro sessões de qualificação, nas categorias de distância e duração de voo. A categoria de acrobacia decorre até 21 de Abril, em exclusivo no TikTok.

Aberto apenas a estudantes universitários, este desafio, que envolve criar um avião de papel a partir de uma folha de papel A4 e lançá-lo o mais longe possível, conta com um total de 490 qualificações à volta do mundo. Entre 12 e 14 de Maio, a final mundial reunirá os melhores no Hangar 7, no aeroporto de Salzburgo, na Áustria, que está apropriadamente decorado com uma impressionante colecção de autênticas glórias da aviação. O campeão mundial de cada categoria terá oportunidade de ganhar uma experiência de fim-de-semana com os famosos Flying Bulls, uma equipa de acrobacias checa, que voa quatro aeronaves XtremeAir Sbach 342.

Praça Central do Centro Comercial Colombo. 9 Abr, Sáb 16.00. Entrada livre.

