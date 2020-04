Com 20 mil assinaturas contra, Ministério da Cultura cancela TV Fest

Festival projectado para apoiar músicos e respectivas equipas com fundo de um milhão de euros será repensado.

O Ministério da Cultura cancelou o festival de música TV Fest, que seria transmitido a partir desta quinta-feira na RTP Play e no canal 444 de todos os operadores de televisão, depois de uma petição a pedir o seu cancelamento ter reunido perto de 20 mil assinaturas em menos de 24 horas.

À Lusa, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, justificou que “como o sector reagiu tão rapidamente, com críticas, dúvidas e questões”, a tutela optou pela suspensão na iniciativa. “Ia estrear hoje [quinta-feira], será suspenso hoje. Vamos repensar e perceber exactamente como manter este nosso objectivo de apoiar o sector da música e os técnicos e, ao mesmo tempo, dar a possibilidade às pessoas de receberem em sua casa música portuguesa”.

Estava previsto que actuassem cerca de 160 músicos no festival que teria, pelo menos, a duração de um mês. Apesar de já haver quatro programas gravados, os músicos e técnicos que participaram neles serão retribuídos financeiramente pelo trabalho que tiveram.

A petição endereçada a Marcelo Rebelo de Sousa, que foi lançada na quarta-feira à noite, classificava o TV Fest como “uma ameaça ao ecossistema cultural português que elimina curadores, directores artísticos, técnicos e os demais, operando através de um jogo em corrente exclusivo, e de círculo fechado, aos seus participantes artísticos, que desclassifica a participação, representatividade e diversidade de um sector, constituindo uma medida antidemocrática e não inclusiva”.

Recorde-se que a iniciativa da tutela pretendia disponibilizar um fundo de um milhão de euros para apoiar músicos e suas equipas. Contudo, nas últimas horas foram várias as personalidades do meio artístico que se insurgiram contra a iniciativa. Salvador Sobral, que aparece na peça transmitido no Telejornal da RTP de terça-feira, em que a ministra deu a conhecer o projecto, expressou desagrado nas redes sociais por ter sido associado ao festival. “Embora apareça a minha fronha chapada nesta notícia, não tenho nada que ver com esta iniciativa”, escreveu o músico no Facebook.

