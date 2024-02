Nova versão da série original de 1980 baseada no livro de James Clavell, interpretada por Richard Chamberlain e Toshiro Mifune, e passada no Japão do início do século XVII. John Blackthorne, o capitão inglês de um navio que naufragou na costa nipónica, é recolhido por um poderoso senhor local, Yoshii Toranaga, que está a lutar pela sobrevivência após os seus inimigos no Conselho de Regência se terem unido contra ele.

Disney +. Ter