Com mais de 350 mil peças, esta é a maior exposição de puzzles em Portugal

Até 29 de Janeiro, as instalações do Palácio Baldaya, do Cine-Teatro Turim e do Auditório Carlos Paredes acolhem a exposição "Volta ao Mundo em 80 Puzzles". Concebida a partir da colecção de Pedro Conde, um dos maiores colecionadores de puzzles do mundo, a exposição está dividida em cinco eixos – Volta ao Mundo, A Arte, Nova Iorque, O Cinema e A Música – espalhados por cinco espaços diferentes.

O Palácio Baldaya, em Benfica, será palco para três exposições. A principal, intitulada “Volta ao Mundo em 80 Puzzles”, está patente na Sala Joana Baldaya. É lá que poderá encontrar um dos maiores puzzles do planeta, com 48 mil peças, feito a partir de reproduções fotográficas de vários locais do mundo, incluindo monumentos e paisagens naturais. A acompanhar essa obra estão outros puzzles de menor dimensão que levam o público a percorrer os cinco continentes sem ter de sair do lugar.

Na Sala do Desembargador, no primeiro piso, dedicado à arte, está exposto outro dos maiores puzzles do mundo, com 54 mil peças, bem como reproduções de obras-primas de Picasso, Monet, Da Vinci, Goya, Gaudi e Paulo Varonese. No Salão Nobre (segundo piso), há uma colecção de puzzles dedicados à cidade de Nova Iorque, incluindo uma panorâmica da “cidade que nunca dorme”, feita a partir "de uma composição fotográfica de 7 mil fotografias", explica à Time Out o coleccionador Pedro Conde.

No Cine-Teatro Turim, os olhares voltam-se para a história do cinema, com um acervo de puzzles inspirados nos mais emblemáticos posters da sétima arte. Entre eles, um dos maiores e mais raros puzzles dedicados à saga “Star Wars”, com 18 mil peças. Em exposição está também uma secção dedicada aos mais pequenos, com reproduções de filmes de animação.

No Auditório Carlos Paredes, dedicado à música, há reproduções dos discos e das caras que marcaram a música popular do último século, nomeadamente dos Beatles. Há também uma sinfonia de Verdi, recriada a partir de uma partitura. Ao todo, são mais de 350 mil peças em exposição.

Também planeadas estão as Jornadas do Puzzle, que convidam equipas e participantes individuais a montar puzzles em conjunto. Aos sábados, pelas 15.00, há visitas guiadas à exposição. A inscrição para as jornadas é obrigatória e deve ser feita no site da empresa Mundo do Puzzle, criada pelo coleccionador com o intuito de reproduzir puzzles da cultura portuguesa.

Vários locais (Benfica). 30 Nov-29 Jan. 09.00-22.00. Entrada livre

