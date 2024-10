Com novas exposições e entrada livre. Assim se celebra um ano de MAC/CCB

Há um ano, o Museu Colecção Berardo reabria como MAC/CCB. Para assinalar o primeiro aniversário, o museu abre as portas gratuitamente durante um fim-de-semana – nos dias 26 e 27 – e convida o público a descobrir quatro novas exposições, participar em visitas guiadas temáticas, assistir a uma performance e dançar ao som de um DJ set. É tudo gratuito.

Até ao fim-de-semana da grande festa, chega a ser difícil acompanhar o ritmo das inaugurações no MAC/CCB. As primeiras exposições a abrir são "Homo Urbanus. Uma Odisseia Cidamatográfica de Bêka & Lemoine" e "Hestnes Ferreira – Forma | Matéria | Luz", ambas abertas ao público já a partir desta quinta-feira, 17 de Outubro. Enquanto a primeira traz para o museu 13 filmes realizados em diferentes cidades pela dupla Ila Bêka and Louise Lemoine, a segunda, igualmente voltada para o universo da arquitectura, apresenta uma leitura sobre a obra de Raúl Hestnes Ferreira, a partir do desenho a carvão e da experimentação no processo de trabalho do arquitecto português.

Uma semana depois, inaugura "Fred Sandback: Alinhavando o Espaço", exposição que se propõe a abordar aspectos menos conhecidos da obra do escultor norte-americano, entre desenhos, gravuras, relevos em madeira e construções conceptuais. Também na quinta-feira, 24 de Outubro, o MAC/CCB abre portas a "Intimidades em fuga. Em torno de Nan Goldin", com curadoria da própria directora do museu, Nuria Enguita. A partir da obra The Ballad of Sexual Dependency, a noção de intimidade é explorada em diálogo com peças de mais de três dezenas de artistas, nacionais e estrangeiros.

Para sábado, 26 de Outubro, está marcada a performance Título Temporário, de Xavier Le Roy. Apresentada no piso -1 do museu, das 13.00 às 19.00, contará com 15 performers (incluindo o próprio criador), que se apresentarão em nu integral, e o público poderá entrar e sair quando pretender. A partir das 21.00 e até à uma da manhã, o mesmo piso será contagiado pela música de Umafricana, identidade artística da DJ Sandra Baldé, conhecida pelos sets ritmados por sonoridades do continente africano.

O programa de visitas guiadas às exposições ocupa ambos os dias. São gratuitas, exigem inscrição prévia e podem ser consultadas aqui. Num formato bem mais espontâneo, conte ainda poder dedicar meia hora a um núcleo da colecção do museu através das visitas 30 minutos em torno de um núcleo. Se quiser juntar-se à festa em família também pode. As actividades propostas misturam visitas, jogos e oficinas e também requerem inscrição prévia.

Praça do Império. Sáb 10.00-01.00, Dom 10.00-18.30. Entrada livre

