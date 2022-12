Com o Parque Mayer em suspenso, Moedas promete “toda a pressão” para abrir Variedades em 2023

Foi nas celebrações do cententário do Parque Mayer, no fim de Junho, que o presidente da Câmara Municipal de Lisboa apontou a abertura do Teatro Variedades para “o primeiro trimestre de 2023”. Agora, Carlos Moedas promete “toda a pressão” para que isso aconteça, mas admite “problemas de ordem técnica” e possíveis atrasos relacionados com a chegada de material para a reabertura do teatro abandonado desde os anos 90. “Faremos tudo para que isso aconteça”, garantiu à Time Out este sábado, à margem da inauguração do Avenidas, o primeiro equipamento do projecto Um Teatro em Cada Bairro.

“Identificámos problemas técnicos graves, nomeadamente que não existia uma teia no teatro e resolvemos toda esta parte técnica e orçamentámos aquilo que falta, que é no fundo o que está lá dentro, os móveis, as cadeiras…”, explicou o autarca, que assegura que a reabertura se mantém em 2023. “Não lhe posso dizer se é em Janeiro, Fevereiro ou Março, porém toda a pressão para que isso aconteça. Estamos a encomendar material, pode não chegar exactamente a horas porque temos uma guerra na Europa, temos dificuldades nas cadeias de valor que vêm de outros países.”

Já para o Parque Mayer, o futuro é ainda mais incerto. “Temos de ter um projecto para o Parque Mayer que não seja nem megalómano nem impossível”, diz Carlos Moedas, que revela que está a ser preparado um concurso para ideias para este lugar – como de resto já aconteceu no passado. “Vamos abrir agora o concurso para as ideias em breve. Vamos fazer isso muito rapidamente. Mas esse [Parque Mayer] é um projecto de longo prazo. Primeiro tratamos do Variedades, no primeiro trimestre, espero que não haja nenhum tipo de surpresas, mas creio que vamos conseguir em 2023.”

Inaugurado em 1922, o Parque Mayer, a dois passos da Avenida da Liberdade, chegou a ter quatro teatros no seu recinto: o Teatro Maria Vitória, o Teatro Variedades, o Cineteatro Capitólio e o Teatro ABC. Hoje, apenas o Maria Vitória e o Capitólio (que foi reinaugurado em 2016) mantêm programação regular.

