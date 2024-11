Há vários mercados de Natal espalhados pela cidade, mas este é diferente. É madeirense. Concentrado no Posto de Turismo da Madeira, na Rua Nova do Almada, reúne algumas das tradicionais iguarias da ilha. Decorre nos dias 29 e 30 de Novembro.

Decorado a rigor, com um cenário a fazer lembrar as ruas do Funchal durante a época natalícia, pretende trazer um pouco da Madeira à capital. Poderá contar com comida e bebida típica, “como é o caso das sandes de carne vinho e alho, o bolo do caco com manteiga de alho, a poncha e outras iguarias (...)”, refere a organização em comunicado.

Sem esquecer os cabazes de Natal, disponíveis para venda ao público, com uma variedade de produtos da ilha. A organização é da Associação de Promoção da Madeira.

Rua Nova do Almada, 57 (Chiado). 29-30 Nov 18.00-22.00. Entrada livre

