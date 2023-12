Com quatro especiais de comédia na Netflix, Jo Koy vem fazer stand-up a Lisboa

A digressão mundial do comediante norte-americano Jo Koy chega à Europa no próximo ano e faz paragem no Campo Pequeno a 15 de Maio.

Funny is Funny é o nome do mais recente espectáculo de stand-up de Jo Koy, comediante de Seattle que iniciou esta digressão em 2022 na sua cidade natal, numa Climate Pledge Arena esgotada. A digressão mundial chega à Europa em 2024 em Maio, com paragem em várias cidades do Velho Continente, entre elas Lisboa. A 15 de Maio, Jo Koy sobe ao palco do Campo Pequeno e os bilhetes ficam disponíveis esta sexta-feira, 15 de Dezembro.

Aos 52 anos, Jo Koy tem provas dadas no mundo da comédia. Quatro estão no catálogo da Netflix, onde se encontram quatro espectáculos do comediante. O último, estreado em Setembro de 2022 no serviço de streaming, tem como título Live From The Los Angeles Forum, a continuação de Comin' In Hot, outro especial da Netflix, datado de 2019. Um pouco diferente é o seu primeiro especial de variedades, também da Netflix: Jo Koy: In His Elements, onde o comediante mistura o humor com ritmos de Manila, capital das Filipinas – de onde a sua mãe é natural – com a participação de outros comediantes, além de DJs e B-boys filipino-americanos. Mas o primeiro especial de comédia para o streaming foi Jo Koy: Live from Seattle, de 2017.

Jo Koy venceu em 2018 o prémio Comediante de Stand-Up do Ano no Just For Laughs Comedy Festival em Montreal, e em 2022 foi o protagonista do filme Easter Sunday, uma comédia inspirada nas suas experiências de vida, pessoal e profissional.

