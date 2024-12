Comboios nocturnos entre Portugal e Espanha podem ser reactivados em 2025

A Assembleia da República aprovou, no passado dia 27 de Novembro, a proposta do Livre que incentiva a retoma dos comboios nocturnos internacionais entre Portugal e Espanha. A proposta foi aprovada em comissão com os votos contra do PSD e do CDS-PP, e a abstenção do Chega e da IL. A medida foi votada favoravelmente por toda a esquerda, mais o PAN.

Os serviços nocturnos Sud-Expresso (que ligavam Lisboa a Hendaia) e Lusitânia (que ligavam Lisboa a Madrid) foram descontinuados em Março de 2020, por força da pandemia. Lisboa tornou-se assim a única capital europeia sem uma única ligação ferroviária internacional, algo que só aconteceu por três vezes nos últimos 133 anos – durante a Guerra Civil Espanhola e nas duas guerras mundiais.



A proposta do Livre, apresentada a 14 de Novembro, defende que os serviços ferroviários nocturnos devem ser vistos “como parte da estratégia ferroviária ibérica, nomeadamente no Plano Ferroviário Nacional português”, exortando o Governo português a aprofundar “as negociações com o Governo espanhol para a reactivação, durante o primeiro semestre de 2025, dos serviços ferroviários nocturnos Lusitânia e Sud-Expresso, através das empresas ferroviárias CP – Comboios de Portugal, E.P.E. e Renfe”.

Na nota justificativa, o partido recorda que “os comboios nocturnos foram estruturantes para a mobilidade internacional na Europa durante a segunda metade do século XX”. “O seu declínio aconteceu com o surgimento dos serviços aéreos low-cost e com a expansão das rotas aéreas, tendo levado ao desaparecimento de vários dos serviços já clássicos de comboios nocturnos por toda a Europa”, enquadra ainda.

