Comemorações do 25 de Abril provocam cortes de trânsito em toda a cidade

A 25 de Abril, de cravo na mão, é dia de descer a Avenida. As celebrações vão fazer-se ouvir nas ruas, mas também vão condicionar o trânsito no centro de Lisboa, na Baixa, em Campolide, nos Olivais, na Ajuda, em Benfica e em Carnide.

Os constrangimentos começaram a 24 de Abril. O estacionamento está proibido desde as 12.00 desta quarta-feira na Rua do Carmo, na Calçada do Sacramento e nas imediações da Rua Augusta (é no Terreiro do Paço que decorrem as festas oficiais dos 50 anos do 25 de Abril). Na Alameda da Encarnação, junto ao Jardim de Santo Eugénio, há corte total da circulação nos dias 24, 25, 26, 27 e 30 de Abril, e ainda a 1, 3, 4, 5 e 6 de Maio – nos dias úteis das 20.00 às 23.00 e nos feriados e fins-de-semana das 15.00 às 23.00.

Na quinta-feira, dia 25, o estacionamento estará proibido, a partir das 16.00, na Rua do Carmo, na Calçada do Sacramento e novamente junto à Rua Augusta. No Terreiro do Paço (lado Norte), o trânsito será cortado entre as 02.30 e as 12.00 e, no Arco da Rua Augusta, será interdita a circulação pedonal entre as 03.00 e as 12.00. Entre as 06.00 e as 12.00, os carros não poderão circular na Avenida 24 de Julho, Rua do Arsenal, Rua do Comércio, Avenida Ribeira das Naus, Rua da Alfândega e Avenida Infante Dom Henrique.

Da Travessa da Boa Hora à Ajuda, o corte dar-se-á das 08.00 às 13.00. Em Campolide, entre as ruas Professor Sousa da Câmara, Arco do Carvalhão e Marquês de Fronteira, trânsito estará cortado entre as 11.00 e as 21.00.



O desfile de 25 de Abril, que passará pelo Marquês de Pombal, pela Avenida da Liberdade e acabará no Rossio, tem início às 15.00. Para a Corrida da Liberdade, que começa às 10.30 de 25 de Abril, também vão ser cortadas ao trânsito imensas artérias por toda a cidade – saiba exactamente quais aqui.

