Comer e beber o Médio Oriente no novo Farès

No Farès, um novo restaurante-bar no Cais do Sodré, o sotaque é francês, mas o coração e o prato chegam directamente do Médio Oriente.

A crueza de materiais impera. O cimento serve de pele ao chão, ao tecto, às paredes, ainda que a ideia seja preenchê-las como se nos transportássemos à Tel-Aviv dos pequenos tascos. Dentro, há bancos ao balcão a denunciar o ADN de bar, mesas com sofás e um espaço para sentar à janela que deixa absorver a vivência de quem vai passando pela porta 200 da Rua de São Paulo.

O Farès vem de inspiração cinematográfica, um homólogo do vilão de Les Aventures de Rabbi Jacob, o Coronel Farès. "Escolhemos o nome porque não quer dizer nada, pode ser uma celebridade, pode ser toda a gente. É um nome do Médio Oriente, funciona de qualquer forma", explica Melissa Domingues, responsável pela comunicação. "Gostamos imenso da comida do Médio Oriente e aqui em Lisboa é difícil encontrar um restaurante que serve boa comida dessa geografia".

Fotografia: Manuel Manso

No menu, as opções passam por tahini cremoso com zhug, um condimento feito com malagueta vermelha ou verde, temperado com coentros, alho, sal e especiarias, e pimento vermelho (3,50€) para entrada. Segue-se o carpaccio de beringela fumada com menta fresca e romã (7,50€) para vegetarianos, o grão de bico torrado, zhug, sumac, tahini e ervas frescas (7,50€) ou cassoulet com carne moída, tahine com ervas, cominho, paprica e tomate assado (12€) como uma das sugestões de carne.

Fotografia: Manuel Manso

Para beber, a carta é vasta. Há cocktails como o Absolut nutty almond (8.50€) com vodka, leite de amêndoa, gengibre fresco, cominhos, xarope de cana e aquafaba, o Espresso Cardamom Martini (9€) – com vodka, shot de café, Kalhúa, cardamomo e xarope de cana – ou o Farès Smash, com gin, manjericão fresco, licor de melão, sumo de limão, xarope de açúcar e aquafaba. Nos vinhos, todos de assinatura portuguesa, há opções orgânicas, sem sulfitos.