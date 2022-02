Comic Con Academy lança novos cursos na área do entretenimento

A Comic Con Portugal voltou a unir esforços com a Restart para formar “o futuro da cultura pop” no país.

A 2.ª edição da Comic Con Academy arranca no final deste mês de Fevereiro e prolonga-se até Abril, com novos cursos em três grandes áreas: comunicação, eventos e audiovisuais. Entre as formações disponíveis, encontram-se desde realização e guionismo, para telenovelas e outro género de séries de ficção, até gestão financeira.

“A Comic Con Academy proporciona a possibilidade de transformar talento em rendimento, através de um conceito pedagógico inovador”, assegura em comunicado o director da Restart, António Fonseca, fazendo referência à formação prática em ambiente profissional. “Estamos cientes dos desafios que as novas gerações enfrentam a nível de formação nas áreas da indústria criativa, pelo que estamos seguros que a melhor resposta é proporcionar experiências de contacto direto com o mundo profissional.”

Promovida pela Comic Con Portugal em parceria com a Restart – Instituto de Criatividade, Artes e Novas Tecnologias, a iniciativa visa potenciar o crescimento de carreiras nas áreas de entretenimento associadas à Comic Con Portugal, com recurso ao know-how educativo da Restart. Para mais informações e inscrições, basta consultar o site da Comic Con Academy. Actualmente, há cerca de oito cursos disponíveis, com duração de 24 a 48 horas. Os preços começam nos 295€.

+ Fábrica Braço de Prata celebra 15 anos e reforça as suas várias “dimensões”

+ Subscreva a nossa newsletter e descubra o melhor que há para fazer na cidade