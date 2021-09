Comic Con cria uma academia para garantir “o futuro da cultura pop”

A Comic Con Portugal decidiu juntar-se à Restart – Instituto de Criatividade, Artes e Novas Tecnologias, para fazer nascer uma escola onde se possam formar os talentos “que serão o futuro da cultura pop” no país. Chama-se Comic Con Academy e, para já, a oferta educativa contempla seis cursos especializados, em áreas como a edição de vídeo, a produção audiovisual e a criação e produção de videojogos.

“A parceria com a Restart é perfeita, uma vez que o sistema de ensino assenta num modelo muito próprio, onde a componente teórica e prática estão sempre lado a lado, sendo por isso uma referência no mercado criativo”, diz Paulo Cardoso, CEO da Comic Con Portugal, que trabalhará em conjunto com o instituto lisboeta para oferecer um vasto leque de cursos e formatos. De acordo com Carlos Sá, membro da direcção da Restart, o objectivo é “criar a oportunidade de cada aluno desenvolver a capacidade de transformar talento em rendimento”.

Edição de vídeo em Adobe Premiere, produção audiovisual, criação e produção de videojogos, game production, podcasting e storytelling são os seis cursos especializados já disponíveis em formatos de curta e longa duração, até 336 horas, em regime digital ou híbrido. Para mais matrículas e informações sobre os preços (sob consulta), basta consultar o site da Comic Con Academy.

