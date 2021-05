Bilhetes para a Comic Con no Parque das Nações já estão à venda

A 7.ª edição do maior evento da cultura pop em Portugal deve mudar-se do Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, para o Parque das Nações já em Dezembro.

Depois de uma passagem pelo digital em 2020, para garantir que a cultura pop estava de boa saúde, a Comic Con Portugal, organizada pela CITY – Conventions In The Yard, espera voltar a ser um evento presencial em Dezembro, entre os dias 9 e 12. Os bilhetes já estão à venda e há promoções.

“A New Hope” é o mote da 7.ª edição, que deve ocupar 110 mil m², dando espaço para os fãs circularem e viverem a experiência (quase) como em 2019. Serão instalados auditórios, um mercado geek, exposições e diversas activações para todas as idades, no interior e em todo o espaço exterior circundante da Altice Arena.

“Será um evento diferente dos anteriores. Queremos trazer uma nova esperança, através de momentos felizes e várias surpresas neste reencontro com os fãs da cultura pop”, garante Paulo Rocha Cardoso, director-geral da Comic Con Portugal.

Os bilhetes já estão à venda no site oficial do evento e pode optar pelo passe diário (entre 25 e 30€) ou geral, para os quatro dias (80€). Para celebrar o Dia da Criança, há uma campanha especial a decorrer na terça-feira, 1 de Junho: na compra de um bilhete de adulto até às 23.59 deste dia, será oferecido um bilhete de criança, dos 6 aos 11 inclusive.

Para se ir mantendo a par de tudo o que se passa neste maravilhoso mundo, a organização estreia já uma plataforma de conteúdos de cultura pop, a epopculture. Neste portal será possível encontrar entrevistas, junkets, curiosidades ou artigos de opinião.

A última edição no Passeio Marítimo de Algés, em 2019, contou com mais de 140 mil visitantes, que puderam ver e interagir com convidados nacionais e internacionais das mais variadas áreas da cultura pop, como Millie Bobby Brown (Stranger Things), Alexander Ludwig (Vikings) ou Anthony Carrigan (Barry). Espera-se que este ano o cenário seja um pouco diferente mas que cheguem convidados especiais – coisa que se saberá mais perto da data, junto com toda a programação.

