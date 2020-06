Comic Con Portugal só regressa a Algés em 2021

O maior festival de cultura pop do país bateu todos os recordes em 2019, com mais de 140 mil visitantes ao longo de três dias, mas a 7.ª edição, prevista para Setembro, teve de ser cancelada. A organização anunciou a decisão esta sexta-feira, 26 de Junho, e garante já ter começado a planear a edição de 2021 e várias iniciativas “para trazer alegria à vida das pessoas” ainda este ano.

A aprovação da proposta de Lei do Governo Português, que determina a proibição da realização de grandes eventos até 30 de Setembro, e o prolongamento do estado de calamidade na região de Lisboa e Vale do Tejo são duas das razões apontadas pela CITY – Conventions In The Yard, organizadora da Comic Con Portugal, para o cancelamento do festival.

“Esta edição estava a ser analisada em formatos diferentes e adaptados às contingências actuais, contando com várias confirmações de talentos nacionais e internacionais. No entanto, devido ao panorama internacional, tornou-se impossível estarem presentes. Por isso, acabou por ser uma decisão tomada com grande tristeza, mas de forma consciente e a pensar na segurança e bem estar de todos os fãs da cultura pop”, lê-se ainda no comunicado.

Para este ano, estava a ser preparado um novo espaço aberto por onde todos os convidados do evento iriam passar – uma medida pensada para dar resposta à maior crítica que a organização recebeu no ano passado, quando centenas de fãs ficaram ao sol durante horas à espera de ver a actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown.

Nos próximos meses, poderá contar com o lançamento da loja oficial da Comic Con Portugal, a atribuição dos Galardões da BD, que premeiam a Melhor Banda Desenhada que se faz e edita no país, e a realização de um estudo de mercado, em parceria com o Instituto Português de Administração e Marketing, para traçar o perfil do geek português. Ainda para este ano, estão também a ser pensadas várias iniciativas, em ambientes e formatos seguros.

O primeiro evento realizado a pensar em combater o isolamento social, intitulado Drive In Comic Con Portugal Sessions, esgotou em menos de 24 horas e reuniu mais de mil pessoas, durante uma semana, no Jardim Municipal de Oeiras.

