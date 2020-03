Comic Con regressa a Algés em Setembro com recinto renovado

Depois de quatro edições em Matosinhos e duas já em Oeiras, o maior festival de cultura pop do país regressa ao Passeio Marítimo de Algés com um novo espaço aberto, onde os convidados vão poder ser vistos por todos os visitantes do recinto.

Mike Deodato, Paco Roca, Roberto Gomes e Miguelanxo Prado são os primeiros talentos confirmados da 7.ª edição da Comic Con Portugal, que traz ao Passeio Marítimo de Algés, entre os dias 10 e 13 de Setembro, ainda mais novidades. A principal prende-se com a renovação do recinto, que sofrerá transformações no sentido de proporcionar mais sombras, entretenimento em momentos de espera e um novo espaço aberto por onde todos os convidados do evento vão passar – uma medida que vem dar resposta à maior crítica que a organização recebeu no ano passado quando centenas de fãs ficaram ao sol durante horas à espera de ver a actriz de Stranger Things Millie Bobby Brown.

Durante quatro dias, como já é habitual, artistas nacionais e internacionais de cinema, televisão, banda desenhada, literatura, cosplay, videojogos, música e Youtube vão estar presentes em painéis de perguntas e respostas com os fãs, sessões de autógrafos e fotografias. Mas a programação para este ano – que incluirá também exposições temáticas, torneios de videojogos, ante-estreias exclusivas e muitas outras surpresas – ainda não foi anunciada. Entre as primeiras confirmações, todas para a área de Banda Desenhada e Literatura, encontra-se por exemplo Mike Deodato, que se tornou um dos favoritos dos fãs, ao trabalhar em estilos que variam de desenhos enérgicos a fotorrealismo noir. “Deodato sempre foi entusiasta de banda desenhada americana e invadiu o mercado americano com projectos como Santa Claws, de Malibu, e Beauty and the Beast, da Innovation”, escreve a organização da Comic Con Portugal, que refere ainda as participações do artista em trabalhos como Avengers, Elektra, Incrível Hulk, Homem-Aranha, Infinity War e Thor, na Marvel Comics.

O multifacetado Paco Roca – que é ilustrador, guionista e autor de banda desenhada – destaca-se pela sua obra Rugas, adaptada ao cinema em 2012. O filme venceu dois prémios Goya, o mais importante do cinema espanhol, entregue anualmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Espanha.

Já o português Roberto Gomes, designer gráfico de formação, é o vencedor do galardão da Comic Con Portugal 2019 para Melhor Álbum, Melhor Argumento e Melhor Desenho e ainda dos troféus da 30.º edição do festival Amadora BD para Melhor Obra de Autor Português e Melhor Argumento de Autor Português.

Por fim, mas não menos importante, o ilustrador e escritor espanhol Miguelanxo Prado “tem um reconhecimento especial na Espanha, especialmente na Galiza, onde é considerado por muitos o autor mais relevante, em França, onde tem um grande sucesso junto da crítica e público e em Portugal, onde dedicou a Lisboa um livro de ilustrações, Carta de Lisboa”.

Os bilhetes para a Comic Con Portugal 2020 estarão à venda brevemente, no site do evento e nos locais habituais.

Passeio Marítimo de Algés. Qui-Dom horários e preços a anunciar.

