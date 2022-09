Comida Independente leva o seu Mercado de Produtores para nova morada

Há dois anos que todos os sábados, a partir das 10.00, a Comida Independente levava pequenos produtores e os seus produtos para a Praça de São Paulo, mas a partir desta semana a morada é outra. Numa nota de imprensa, a mercearia informa que o Mercado de Produtores vai passar a ter lugar na Travessa Cais do Tojo, em Santos. É também lá que fica a loja.

Para esta nova localização vão também presenças habituais do mercado. É o caso das frutas e vegetais do Quiosque da Natureza, da Casa da Saudade, da Courela dos Pegos Bio e Ana Gambão; das flores Flores Daqui; o Tiramisu Tiramisusi; os queijos e mel da Casa Pratas; ou o Pão do João. Entre os produtores sazonais vão estar os cogumelos de Tiago Sena, as batatas de especialidade de Raul Reis, e os chutneys Delícias do Bosque. Os tacos el Burro sin Dueño, os dumplings Miss Dumpling, os kebabs David&Marib estão entre as bancas de street food convidada este sábado.

Para dar apoio ao Mercado de Produtores, a loja da Comida Independente vai estar aberta aos sábados.

