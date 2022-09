Orquídeas de todo o mundo estarão em flor no Mercado de Santa Clara

Sabia que há várias espécies de orquídeas? É uma das maiores famílias de plantas do mundo e poderá ficar a conhecê-la um pouco melhor na 6.ª Exposição Internacional de Orquídeas de Lisboa. O evento, organizado pela Associação Portuguesa de Orquidofilia (APO), arranca a 23 de Setembro, sexta-feira, no Mercado de Santa Clara.

A exposição contará, como habitual, com mais de uma dezena de expositores nacionais e estrangeiros, entre associados da APO e coleccionadores particulares, como a própria autarquia. Além de orquídeas e uma oferta de produtos produzidos a partir de orquídeas, como licores e chocolates, encontrará também uma selecção de outras plantas ornamentais, como bonsais, bromélias, cactos e suculentas.

As plantas expostas vão ser avaliadas por um júri internacional, com a atribuição dos prémios às melhores plantas nas categorias consideradas, e estão também previstas várias palestras e acções de demonstração. Por isso, enquanto lá estiver, aproveite para fazer todas as perguntas (mesmo as mais descabidas) a quem percebe do assunto.

Haverá ainda um jantar-convívio, às 19.30 de 23 de Setembro, no restaurante Os Unidos. A inscrição (18€) deve ser feita até dia 19. Para mais informações, basta consultar o site da APO, onde também poderá encontrar a programação completa.

Os bilhetes para a 6.ª edição da Exposição Internacional de Orquídeas de Lisboa têm um valor único de 4€ (gratuito para sócios da APO com as quotas em dia e crianças até aos 12 anos) e já estão disponíveis na Ticketline.

Mercado de Santa Clara, Campo de Santa Clara. Sex-Dom 10.00-19.00. 4€. Grátis para sócios da APO e crianças até aos 12 anos.

