Comida, música e muita animação. Vem aí o brunch queer do Dr. Bernard Boa Vida

O evento acontece no domingo, 13 de Março, entre as 12.00 e as 20.00. Lola Herself, Symone De La Dragma e Jim Stanton, dos Horse Meat Disco, vão estar presentes.

The Queer Brunch Club é o evento que vai unir o pequeno-almoço tardio ao chá dançante, que nas décadas de 1950 e 1960 era um convívio seguro para a comunidade homossexual, no Dr. Bernard Boa Vida, no domingo, 13 de Março, entre as 12.00 e as 20.00.

“Queremos dar à comunidade queer um novo local de diversão e convívio, onde possam criar novas conexões. Achámos que o melhor lugar seria à mesa para celebrar a vida com comida feita com o amor da Leonor Godinho”, explicam Ana Fernandes e Gregory Bernard, hostess e CEO do grupo Dr. Bernard, respectivamente.

No brunch de Leonor Godinho espera-se pão com chouriço, panquecas salgadas ou doces e mac & cheese. Lola Herself, a Miss Drag Lisboa 2018, e Ana Fernandes vão ser as anfitriãs, e entre as 16.00 e as 20.00, a artista Symone De La Dragma promete actuações especiais. A isto junta-se um DJ set de Jim Stanton, do colectivo londrino Horse Meat Disco.

As reservas podem ser realizadas através do Instagram ou do telefone 925 211 056.

Rua dos Poços Negros 119 (São Bento). Dom 12.00-20.00.

