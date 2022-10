Commedia a La Carte, agora para toda a família

Os Commedia a La Carte enchem salas de espectáculos há mais de duas décadas, continuando a surpreender a cada regresso aos palcos. E agora, além do novo espectáculo “Do nada”, César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda viram-se para a “nova geração da comédia de improviso” numa nova série de espectáculos pensados especialmente para famílias com crianças. Rita Cruz, Filipa Duarte e Joana Castro estreiam a Commedia a La Carte Kids no Porto, no Teatro Sá da Bandeira, entre 29 de Outubro e 20 de Novembro, e em Lisboa, no Teatro Tivoli BBVA, entre 26 de Novembro e 18 de Dezembro.

“A improvisação é voltar ao nosso mundo de criança, onde tudo se passa onde quer que estejamos. Mas, à medida que vamos crescendo, vamos perdendo essa forma de brincar. Os improvisadores recuperam-na. E é o prazer que retiramos que passa para as pessoas. Quando nos dizem ‘vocês divertem-se imenso’, sem dúvida alguma, nós somos quem mais se diverte, e esperamos que o público se divirta da mesma maneira. Agora, a nova geração vai fazer o mesmo com o melhor público do mundo. O mais difícil. Porém, o melhor”, diz Carlos M. Cunha à Time Out, no final do primeiro ensaio de Commedia a La Carte Kids. “Vai ser um sucesso. Eu acredito piamente nisto, e espero não estar enganado, porque seria muito importante para todos.”

DR Commedia a la Carte Kids

Rita Cruz, Filipa Duarte e Joana Castro foram escolhidas entre 17 candidatas. O processo começou com uma pesquisa informal por talentos capazes de dar uma nova vida ao formato. “Convidámos umas 20, 17 aceitaram, e eu dei um curso, porque não dá para fazer um casting de improvisação sem ter pelo menos uma introduçãozinha à técnica”, explicou o improvisador colombiano Gustavo Miranda. “Foi triste demais ter de escolher, mas teve de ser. Cantam bem, fazem bem personagens e têm um talento de improvisação que é… um diamante. Estou muito orgulhoso. Se agora, que ainda falta quase um mês de trabalho árduo, já estão num bom nível, vão estar ainda melhor na estreia.”

Em palco, as três actrizes-improvisadoras vão estar acompanhadas por uma banda composta pela guitarrista Mariana Rosa, a baterista Maria Campos e a baixista Ana Roque. Se parece haver uma aposta clara no talento feminino, é porque há. César Mourão diz estar “farto de homens” e que, agora que já há muitas mulheres a fazer comédia e muitas mulheres em bandas incríveis, “não fazia sentido de outra maneira”. Mas o formato é semelhante ao original, com os espectáculos a serem construídos em palco através de diferentes jogos de improviso, nos quais o público poderá participar. A diferença estará em quem os vai ver.

“Temos uma estrutura de jogo, mas só a podemos concretizar com a ajuda das crianças, por isso a ideia é que elas brinquem connosco [actrizes e banda] e façam parte do nosso mundo imaginário”, desvendou Filipa Duarte, antes de reforçar a importância do público, que ditará as temáticas a abordar. “Vão ter naturalmente mais a ver com o universo infantil”, acrescentou Rita Cruz. “Mas acho que o espectáculo terá nuances, que os pais também se vão rir.” Afinal, o texto não está escrito na pedra e será o público a decidir em que lugares e com que personagens e objectos se criam as histórias apresentadas. O que é que isto significa? No fundo, que de facto nenhum espectáculo será igual ao outro.

O futuro a la carte

“Nós começámos numa cave, com dois metros quadrados, na Graça [em Lisboa]. E era como se andássemos de facas na mão, para desbravar mato, porque não sabíamos nada de improviso nem havia Internet. Quando descobrimos o pote de ouro, já estávamos todos arranhados. Agora chegámos e, olha, o primeiro ensaio delas já tem conferência de imprensa e vão estrear no Sá da Bandeira e no Tivoli. Antigamente não era assim. Tínhamos de falar com o director do teatro, que depois não achava graça nenhuma a comédia e dizia ‘nem pensar, isto é um teatro sério’”, brinca César Mourão, entre risos.

Além da nova versão do formato, estão também previstas 32 sessões do novo espectáculo “Do nada”, em Lisboa e no Porto, entre 27 de Outubro e 18 de Dezembro. A temporada estreou dia 7 nos Açores, onde os Commedia a La Carte actuaram pela primeira vez, e terá ainda passagem pelo Funchal, na Madeira, no dia 29 de Dezembro. Acompanhados pela banda de sempre, composta pelos músicos Guilherme Marinho, Jaume Pradas e Nuno Oliveira, os humoristas vão encerrar a tour a 27 de Janeiro do próximo ano, no Multiusos de Guimarães. Os bilhetes já estão à venda.

