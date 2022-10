Festival Big Bang leva ao CCB música, espectáculos e oficinas para todos

O Festival Big Bang está de volta ao Centro Cultural de Belém. No dia 22 de Outubro, as famílias são convidadas a assistir a uma “explosão” de aventuras musicais. A programação, que se mantém diversificada e multidisciplinar, inclui desde concertos para todos os gostos até instalações imersivas, espectáculos e oficinas para pôr mãos à obra e ouvidos em alerta.

A decorrer em 12 países europeus e no Canadá, o Big Bang não é um festival qualquer: é um projecto internacional com vários parceiros. Iniciado pela companhia belga Zonzo Compagnie, foi abraçado em Portugal pela Fábrica das Artes, que tem aberto um importante espaço para o intercâmbio de experiências musicais para crianças, com músicos portugueses e estrangeiros.

A festa começa logo às 11.00, com várias actividades a acontecer ao mesmo tempo, desde um concerto com músicas sobre velhas lendas ou contos de fadas, que se repete às 13.00 e às 15.45, até ao espectáculo Quarto dos músicos, que nos convida a percorrer as salas de ensaios do CCB e a conhecer oito jovens músicos, e que também tem sessões marcadas para as 12.10, 14.30 e 16.00. Mas o destaque da agenda está marcada para as 17.00.

Com curadoria do vídeo-artista Erato Tzavara e do músico-compositor Filipe Raposo, “Orchestrascope: Uma orquestra afinada pelo cinema” foi criado a partir de uma selecção de filmes dos primórdios do cinema, que agora poderemos ver e ouvir de uma outra maneira. Em palco, teremos ainda a Jovem Orquestra Portuguesa e o maestro titular Pedro Carneiro.

Ainda antes, além de outros concertos e espectáculos, estão previstas também oficinas: “Caixinhas de dança” (Sáb 13.00/ 15.00), com as artistas-educadoras Clara Bevilaqua e Gui Calegari; e “Amadindas” (Sáb 11.00/ 12.00/ 14.00/ 15.00/ 16.00), com a Orquestra de Câmara Portuguesa, que vai desafiar os participantes a explorar as sonoridades da Amadinda, o xilofone ugandês.

A programação completa já está disponível online, mas vale a pena tomar nota das três propostas de entrada livre: a projecção de Noisy Neighbours, da Zonzo Compagnie (Sáb 11.00-15.45); o espectáculo Tryphon, que reúne duas gerações para um duo cheio de groove, com sonoridades do jazz e da música contemporânea (Sáb 11.00/ 12.00/ 13.30/ 14.30/ 15.30); e, claro, a última performance do festival, com a Colombina Clandestina a ocupar a Praça CCB, com 33 percurssionistas, três bailarinas e uma pernalta (Sáb 18.00).

Centro Cultural de Belém. 21-22 Out, Sex-Sáb vários horários. Vários preços.

