Commedia a la Carte anunciam espectáculos em Lisboa e no Porto

César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda regressam aos palcos com comédia de improviso a partir de Setembro.

Os Commedia a la Carte enchem salas de espectáculos há exactamente 20 anos. Para festejar o aniversário redondo, César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda estão a preparar-se para mais duas temporadas de improviso, em Lisboa e no Porto.

No total, vão ser 32 performances de 2020 Futuro a la Carte. As primeiras sessões vão decorrer no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, entre 16 de Setembro e 11 de Outubro, de quarta-feira a domingo, sempre às 21.30.

A segunda temporada começa a 3 de Dezembro e prolonga-se até dia 20, com sessões de quinta-feira a domingo, também a partir das 21.30, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto.

Os bilhetes, que já estão disponíveis na Ticketline e outros locais habituais, variam entre os 16€ e os 25€, em Lisboa, e os 16€ e os 22,50€, no Porto.

