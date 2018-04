Como é que imagina o futuro da cidade? O Museu de Lisboa quer saber

O Museu de Lisboa anda a preparar uma exposição que vai levantar questões e apresentar perspectivas sobre o futuro da cidade. Saiba como pode participar.

Lisboa vive cada mais no futuro. Obras nas ruas, nos prédios e imagens em 3D que espelham futuros projectos já aprovados para a cidade, como é o caso do esperado Parque Ribeirinho Oriente, só para dar o exemplo da imagem. Mas que mais futuros nos guarda esta Grande Alface? Como imagina um futuro alfacinha?

"Futuros de Lisboa" é o nome da exposição que inaugura a 11 de Julho e que irá ocupar os dois pisos do Torreão Poente da Praça do Comércio, um dos núcleos do Museu de Lisboa, e que faz um grande convite à participação. A participação aliás é uma das palavras-chave das decisões políticas locais dos últimos anos, com destaque para o Orçamento Participativo municipal, um método também adoptado por algumas Juntas de Freguesia de Lisboa. Mas esta história é outra.

À visão dos comissários da exposição (João Seixas, Manuel Graça Dias e Sofia Guedes Vaz), de especialistas e de pensadores convidados para contribuir com ensaios críticos, pode-se juntar a sua. Nem precisa de propor um cenário concreto, mas está desde já convidado a participar, mostrando a sua visão ou ideias através de imagens, fotografias, vídeos, contos ou frases.

Os trabalhos seleccionados podem ir parar ao Torreão Nascente ou ser divulgados noutras plataformas, sempre no âmbito desta exposição. Até 14 de Maio estão abertas as candidaturas e o site oficial do Museu de Lisboa (www.museudelisboa.pt) dá-lhe o resto das coordenadas.

+ ARCOLisboa colabora com a Trienal de Lisboa para nos dar novos espaços

+ O World Press Photo chega ao Hub Criativo do Beato