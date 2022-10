Como é que o Japão se encontra à mesa com Portugal? Tiago Penão e Leopoldo Calhau têm uma ideia

Se um tem uma taberna portuguesa, o outro tem uma japonesa. Sabem os dois o que fazem, têm a escola e a técnica, e ambos gostam de sair da sua zona de conforto. Nesta quinta-feira, dia 20, é o que se propõem a fazer no Izakaya com duas refeições a quatro mãos. Tiago Penão, também responsável pela alta-cozinha do Kappo, e Leopoldo Calhau, da Taberna do Calhau e do Bla Bla Glu Glu, vão preparar um menu onde o Japão e Portugal, o Alentejo mais concretamente, se vão encontrar à mesa.

Petiscos e copos, não tem que enganar. Já é assim que Tiago Penão nos recebe na sua taberna japonesa, tal como Leopoldo não sabe fazer outra coisa nos seus dois espaços. Agora, os dois juntam-se para preparar um menu surpresa que só será revelado no momento. O preço será de 80€, sem bebidas. E o melhor é reservar, já que o balcão do Izakaya dá para menos de 20 pessoas.

O almoço será servido das 12.30 às 15.30, e o jantar a partir das 19.00.

Rua do Poço Novo, 180 (Cascais). 214 045 106, reservas@izakayaportugal.pt

