Comoba: comida orgânica, das panquecas aos burritos, a qualquer hora do dia

Esqueça essa divisão entre pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar. O Comoba, no Cais do Sodré, serve panquecas de matcha, smoothie bowls ou burritos, sem distinções horárias. E é tudo orgânico.

A ideia, pensada por três sócios com percursos profissionais muito diferentes, é haver três conceitos complementares dentro deste novo espaço minimalista, com mesas de mármore, chão em pedra e muita luz natural: uma coffee shop, com bom café de especialidade, vindo de uma torrefacção londrina (a Outpost), lattes diferentes e uma vertente muito forte com matcha japonês; smoothies e sumos naturais, alguns detox; e a parte de cozinha, com propostas que podem mudar de um dia para o outro consoante o que os pequenos produtores da Grande Lisboa com quem trabalham trouxerem. Tudo isto num sítio aberto desde as 07.30 até às 19.30 que quer acabar com a distinção do que é a comida “certa” para iniciar o dia ou almoçar. “Não queremos ser rotulados como um sítio para pequeno-almoço ou brunch. Temos boa comida e bebida e boa energia a qualquer hora do dia”, resume Gregg Martin, um dos responsáveis, apontando que nada aqui é processado e tudo é feito de raiz, desde o pão e a massa dos burritos aos leites de amêndoa ou aveia.

As panquecas de matcha, feitas com uji matcha, importada do Japão e utilizada também para lattes ou cheesecake, são servidas numa torre com mirtilos ou framboesas biológicas, creme de caju caseiro, umas quantas flores comestíveis e xarope de agave (9€). Há smoothie bowls, como o de spirulina azul (9€), ovos escalfados com legumes, cogumelos, quinoa e abacate (9€) e ainda o bica breakfast burrito, um burrito feito com farinha de espelta, recheado com ovos mexidos, feijão, abacate, batata doce, espinafres e milho e servido com molhos mexicanos à parte (10€), com opção vegan disponível. A partir das 12.00 o menu cresce com a sopa do dia (3,50€) ou os tacos de peixe (10,50€).

Na lista de bebidas há lattes de beterraba, chai, açafrão, chocolate quente ou espressos e muitos chás. Daqui a uns tempos, o horário deverá ser alargado para a noite, afinal a localização também o permite, mas seguindo sempre a mesma ideologia orgânica e de zero desperdício.

Rua de São Paulo, 101 (Cais do Sodré). Seg-Dom 07.30-19.30.

