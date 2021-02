Companhia Nacional de Bailado continua a levar a dança até casa

Em virtude do confinamento e com a actividade suspensa até ao início de Abril, a Companhia Nacional de Bailado (CNB) criou um conjunto de iniciativas online que pretende dar a conhecer a história da CNB, dos seus artistas e colaboradores. Intitulada “Voltar a Casa na Nossa Companhia”, a nova programação explora os arquivos da instituição, dá a conhecer histórias de bastidores e mostra, por exemplo, como os bailarinos se preparam diariamente.

“Fotógrafos da CNB”, um dos novos projectos, apresentado a partir de 8 de Fevereiro, irá recordar as imagens de espectáculos e descobrir os processos de criação de alguns dos fotógrafos que trabalharam com a companhia. A 15 de Fevereiro, por sua vez, é a vez de mostrar “Arquivo Aberto”. A nova iniciativa abre as portas ao vasto conjunto de conteúdos que testemunham a história da CNB. “Fotografias, programas de sala, artigos de imprensa, e outras curiosidades podem ser agora descobertos e visionados nas nossas redes sociais”, detalha o site da companhia.

Ainda sem data prevista, no projecto “Os Nossos Bailarinos”, serão mostrados alguns momentos do trabalho diário dos artistas. “Porque a rotina de um bailarino não pode parar, a CNB está internamente a disponibilizar um conjunto de ferramentas para os seus artistas, que visam minimizar as dificuldades inerentes a esta actividade quando transferida para teletrabalho”.

Recorrendo ao testemunho de criadores e de intérpretes, a colecção “Outras Danças”, lançada em 2018, dá a conhecer, em sete episódios, os universos de peças marcantes para a companhia. Se quiser conhecer a equipa da CNB, poderá consultar “A Minha Companhia”, conjunto de textos lançados desde 2019 por Susana Moreira Marques, Sofia Soromenho e Tiago Bartolomeu Costa, sobre a vasta equipa de colaboradores que fazem tudo acontecer. Outras das novidade será o lançamento no Spotify nas próximas semanas de playlists de bailarinos da CNB.

Pode acompanhar toda a programação e iniciativas da CNB através do site oficial ou das redes sociais Facebook e Instagram.

