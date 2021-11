Companhia Nacional de Bailado estreia ‘Alice no País das Maravilhas’

O coreógrafo cubano Howard Quintero criou um bailado clássico inspirado na obra icónica de Lewis Carroll, com música de Tchaikovski. Estreia no dia 4 de Dezembro.

Ensaio aberto de ‘Alice no País das Maravilhas’, com coreografia de Howard Quintero

A Companhia Nacional de Bailado regressa aos clássicos em Dezembro, com Alice no País das Maravilhas, um bailado inspirado na protagonista da obra icónica de Lewis Carroll. Criado pelo coreógrafo cubano Howard Quintero, o espectáculo conta com música de Tchaikovski, interpretada ao vivo pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob direcção de José Eduardo Gomes. A estreia absoluta está prevista para dia 4, às 18.30, no Teatro Camões.

Na véspera da estreia, 3 de Dezembro, pelas 19.30, haverá um ensaio geral solidário, para promover, segundo comunicado da companhia, “um momento de união entre os públicos e as causas sociais”. Para assistir à sessão, bastará fazer um donativo a partir de 12€, que reverterá para uma instituição de solidariedade social. Mais tarde, haverá ainda várias actividades paralelas, como mais uma conversa do ciclo “Vamos Falar de Dança”, no foyer do Teatro Camões.

Com convidados a anunciar e uma duração aproximada de 60 minutos, a conversa marcada para 11 de Dezembro, às 17.00, procurará promover a partilha de ideias e expectativas, entre moderadora, convidados e público, sobre a história e o espectáculo Alice no País das Maravilhas. A entrada é livre, mas sujeita a reserva no site da Companhia Nacional de Bailado.

Fora do palco, está já a decorrer um ciclo de ateliers de dança, para famílias com crianças a partir dos três e até aos 12 anos. A iniciativa, integrada no Programa de Aproximação à Dança, realiza-se todos os sábados, até 27 de Novembro. As inscrições são feitas online.

Teatro Camões. De 4 a 23 de Dezembro. Ter-Sex 19.30, Sáb 18.30 e Dom 16.00. 10€-25€. M/6.

+ Universo de ‘Alice no País das Maravilhas’ inspira novo Magical Garden

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana