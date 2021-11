Universo de ‘Alice no País das Maravilhas’ inspira novo Magical Garden

O primeiro Magical Garden do OCUBO estreou-se no final do ano passado no Jardim Botânico Tropical, em Belém, com várias paragens temáticas pelo mundo. Agora, o atelier português apresenta uma nova versão. Chama-se Magical Garden – Alice, inaugura 18 de Novembro, às 20.00, e promete evocar algumas das mais famosas e mirabolantes personagens do fantástico mundo criado por Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas, como o Coelho Branco, o Gato Risonho, a Lagarta Azul ou a Rainha de Copas.

“Após o sucesso da primeira edição, que propunha uma volta ao mundo, quisemos criar uma experiência para toda a família que é uma alegoria das nossas próprias vidas, onde podemos ser grandes ou pequenos, curiosos e aventureiros. Este novo espectáculo transporta-nos, acima de tudo, para um universo divertido, colorido e onde tudo é possível”, revela Nuno Maya, director criativo e co-fundador do OCUBO.

Ao longo de um percurso nocturno pontuado por diferentes ambientes sonoros, esculturas luminosas, hologramas e efeitos visuais, o público será ainda surpreendido por várias instalações multimédia e interactivas, como uma aplicação de realidade aumentada que permitirá adicionar magia a um dos cenários através do telemóvel. Haverá também uma projecção de videomapping na fachada do Palácio dos Condes da Calheta e vão surgir, de forma explícita no trajecto com mais de um quilómetro, passagens das duas aventuras de Alice.

O percurso-espectáculo, que ficará em cena até 17 de Abril de 2022, realiza-se de terça a domingo (incluindo feriados e vésperas de feriado), com sessões de hora a hora a partir das 18.00. Entre 18 e 21 de Novembro, estará em vigor uma campanha com todos os bilhetes a 10€. A partir de dia 21, o preço irá variar entre os 10€ e os 17,50€ (crianças até aos três anos têm acesso gratuito).

Jardim Botânico Tropical, Belém. De 18 de Novembro de 2021 a 17 de Abril de 2022. Ter-Dom 18.00. 10€-17,50€. Grátis até aos três anos.

