Jardim Tropical de Belém ilumina-se para uma volta ao mundo sensorial

O icónico e renovado Jardim Botânico Tropical, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, será palco do Magical Garden, o mais recente projecto imersivo e interactivo do atelier português OCUBO, que arranca já esta quinta-feira, 1 de Outubro, e se prolonga até 15 de Novembro, para uma volta ao mundo através de um percurso com mais de um quilómetro.

Numa experiência sensorial nocturna, com mais de 300 lanternas e milhares de lâmpadas LED, assim como hologramas, esculturas de luz e até mesmo propostas interactivas, o trajecto promete evidenciar algumas das espécies botânicas tropicais do jardim e surpreender o visitante com instalações luminosas e ambientes sonoros temáticos, onde serão avistados dinossauros e animais selvagens, como elefantes, tigres ou leopardos. Será ainda projectado, na fachada do Palácio dos Condes da Calheta, um espectáculo de videomapping, no qual é revelado conteúdo sobre as espécies do herbário deste jardim.

No mapa já divulgado, é possível perceber que o percurso começa no Arco-Íris das Boas-Vindas e termina no Parque e Ilha Jurássica, onde há borboletas e dinossauros. Antes, terá oportunidade de descobrir vários destinos, como o Egipto Dourado, a China Misteriosa, a Índia Vibrante e o Japão Místico, mas também diferentes ambientes temáticos, incluindo um Holi Fest Colorido, que prevê uma explosão de cores. Aberto de quinta-feira a domingo, incluindo feriados e vésperas de feriado, este Magical Garden estará aberto a partir das 20.00 entre 1 e 24 de Outubro e a partir das 18.00 entre 25 de Outubro e 15 de Novembro.

Os bilhetes já estão à venda online e na bilheteira do Jardim Botânico Tropical por 10€. Esta promoção está em vigor até 5 de Outubro. Depois desta data, o preço dos bilhetes será de 15€, à quinta-feira, e 17,50€, de sexta a domingo. Haverá ainda packs especiais para famílias (36€-49,50€) e ingressos a preço reduzido (12€-14,50€), para crianças dos quatro aos 11 anos, séniores e estudantes e residentes na área metropolitana de Lisboa.

Jardim Botânico Tropical. Travessa Ferreiros a Belém 41. Qui, Dom e feriados 20.00-23.00 (1 a 24 de Outubro) e 18.00-23.00 (25 de Outubro a 15 de Novembro). Sextas, sábados e vésperas de feriado 20.00-00.00 (1 a 24 de Outubro) e 18.00-00.00 (25 de Outubro a 15 de Novembro). 10€-17,50€.

+ Maat celebra 4.º aniversário com três dias de entrada livre com visitas, oficinas e música

+ Subscreva a nossa newsletter para receber as novidades e o melhor da sua cidade