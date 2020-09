Maat celebra 4.º aniversário com três dias de entrada livre com visitas, oficinas e música

Sim, já lá vão quatro anos desde que o maat – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia aterrou em Lisboa, e que passou a fazer parte do cenário da cidade à beira-rio. E para celebrar o 4.º aniversário o maat e a Central terão entrada livre entre 3 e 5 de Outubro e com um programa especial.

Já é um habitué celebrar o aniversário a oferecer as entradas aos visitantes e este ano não será excepção. Ao longo de três dias, entre as 11.00 e as 19.00, qualquer pessoa pode entrar e sair quando quiser sem ter de pagar por isso e ainda com direito a visitas temáticas, teatro, oficinas e conversas.

Sábado, dia 3, começa com a grupeta de música itinerante Farra Fanfarra que fará várias actuações entre as 11.00 e as 16.00. Logo a seguir e dedicado aos mais novos, decorre a oficina A magia do eletroíman (mais de 8 anos), às 11.00 (dia 4 e 5, 11.00). Também a essa hora acontecem em simultâneo visitas guiadas à instalação Beeline, desenvolvida pelo ateliê nova-iorquino SO – IL, e aos jardins do museu – ambas as visitas repetem à mesma hora nos dias 4 e 5.

O programa continua com uma visita à nova exposição “Ballad of Today”, de André Cepeda (repete dia 4 e 5 às 12.00), e a já conhecida visita ao percurso monumental da Central Tejo (dia 4, 15.00). Às 17.00, há uma conversa com André Tavares, Um mapa do bacalhau em Lisboa, e ao mesmo tempo acontece uma visita à nova exposição “Festa. Fúria. Femina.”, com obras da Coleção FLAD. Ainda às 17.00, decorre outra conversa-performance A Herança, por Paulo Brighenti.

No domingo, 4, o dia começa com uma peça de teatro para crianças encenada Quanto tempo somos?, às 11.00 (repete dia 5). Às 16.00, o museu preparou mais uma visita desta vez a que chamam de Percurso Secreto, que mostra alguns espaços desconhecidos, e à mesma hora há também uma oficina para famílias Maat à Descoberta – jogo de pistas.

O último dia de festejos, segunda, dia 5, repete muitas das actividades dos dias anteriores e terá também uma visita temática de arquitectura (12.00), Espaços Legíveis, seguido de uma oficina para famílias (16.00). A programação engloba ainda outra visita temática, Espaços Acessíveis, para públicos normovisuais, invisuais ou baixa visão.

Pode consultar toda a programação no site do museu, aqui.

