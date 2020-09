Quem quer um jardim na fachada do prédio? Varandas Verdes voltam a oferecer as plantas

Que o Festival Jardins Abertos ia regressar para uma edição de Outono já nós lhe tínhamos dito, mas o que talvez não saiba ainda é que a iniciativa Varandas Verdes volta também para transformar fachadas de prédios em autênticos jardins.

A edição de Julho já trouxe um novo formato híbrido, que mistura actividades presenciais com outras online, e que agora se mantém na edição outonal do festival marcada para os fins-de-semana de 17 e 18 e 24 e 25 de Outubro. Uma das novidades da última edição foi precisamente o projecto Varandas Verdes, cujo objectivo é tornar mais verdes as fachadas de alguns prédios da cidade com a ajuda de grupos de vizinhos que o queiram fazer.

A organização quer identificar comunidades de vizinhos, em diferentes zonas da cidade, que partilhem entre si o interesse pelas plantas. Depois vão ser escolhidas mais quatro fachadas da cidade para serem intervencionadas e se transformarem em selvas urbanas.

Quem tem um prédio com vizinhos amigáveis e com interesses verdejantes pode inscrever-se aqui, sendo necessário haver um coordenador do prédio que partilhe também os contactos de todos os moradores e intervenientes para uma reunião virtual prévia para alinhar detalhes.

A inscrição requer a escolha dos dias mais oportunos para a intervenção e também as motivações dos moradores em fazer parte da iniciativa.

Depois de escolhidas as fachadas, e de acordo com as normas de segurança e higiene impostas pela Direcção-Geral da Saúde, os materiais (plantas, vasos ou substractos) são deixados à porta do prédio e cada vizinho fica encarregue da actividade de plantio com a ajuda, à distância, de técnicos e jardineiros que dão instruções a partir da rua com um megafone.

As intervenções, que estão abertas até 30 de Setembro, são gratuitas e feitas com o apoio da Planta Livre.

