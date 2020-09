Festival Jardins Abertos regressa para edição de Outono com eventos presenciais e online

As inscrições para a equipa de voluntariado estão abertas. A programação será divulgada em breve nos canais de comunicação do festival.

A edição de Julho já trouxe um novo formato, mas não há pandemia que pare a organização. Os Jardins Abertos vieram tarde, mas nem por isso atrasaram a sua edição de Outono, que está agora marcada para os fins-de-semana de 17 e 18 e 24 e 25 de Outubro. Esta edição volta a assumir um formato presencial e outro online.

A programação ainda está por anunciar, mas as datas já estão cá fora. O projecto Jardins Abertos, que acontece desde 2017, é promovido por profissionais da cultura, botânica e sustentabilidade, e quer difundir o conhecimento da natureza em ambiente urbano e sensibilizar o público para a preservação dos espaços verdes. Os portões de alguns dos jardins mais bonitos da cidade – alguns deles privados – abrem-se ao público durante os dias do festival.

À semelhança do que aconteceu na edição de Julho, também repartida por dois fins-de-semana, os Jardins Abertos vão ver a sua edição outonal ser dividida entre eventos presenciais – com inscrições obrigatórias – e outros que serão apenas virtuais, como é o caso das conversas que pode consultar no canal de Youtube do evento.

Nas que requerem a presença das pessoas a organização garante que serão tomadas as medidas de protecção necessárias para garantir a segurança da equipa e participantes de acordo com as recomendações da Direcção-Geral da Saúde.

Está ainda aberta a open call para voluntários que se queiram juntar à equipa dos Jardins Abertos para ajudar na recepção aos participantes, no acompanhamento das visitas e das actividades da programação. As inscrições estão a decorrer até 24 de Setembro.

