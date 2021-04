Companhia Nacional de Bailado volta ao palco no Dia Mundial da Dança

Com a reabertura dos teatros e das salas de espectáculos, a partir de 19 de Abril, a Companhia Nacional de Bailado também voltará a abrir portas e a pisar o palco. A nova programação estreia-se no final da próxima semana, a 29 de Abril, Dia Mundial da Dança. Para celebrar a data, haverá uma série de eventos de entrada livre no Teatro Camões, ainda que com lotação limitada, de forma a assegurar o respeito pelas recomendações da Direcção-Geral da Saúde.

A iniciativa da companhia, que convida o público a passar um dia diferente com actividades para todas as idades, arranca pelas 14.30, com uma aula pública de dança clássica. O professor convidado é Thomas Gallus e, para participar, é necessário inscrever-se previamente através deste formulário ou enviando um e-mail para reserva.bilhetes@cnb.pt. Mais tarde, a partir das 16.00, a Biblioteca vai sair à rua, com sessões de leitura e uma conversa entre Gonçalo M. Tavares e a primeira bailarina Ana Lacerda.

Ainda no Dia Mundial da Dança, 29 de Abril, haverá visitas guiadas ao Teatro Camões (13.30, 15.45 e 16.15), a inauguração da exposição “Chronicle x Der Grune Tisch” (13.00), a estreia do filme Bow (17.30) e o arranque do programa Dançar em Tempo de Guerra (19.30), que reúne duas obras de coreógrafos de grande referência do século XX, Martha Graham e Kurt Jooss. Ao longo dia, a Companhia Nacional de Bailado marcará também presença nas cidades de Almada, Aveiro, Évora e Leiria através da realização de masterclasses para diferentes públicos.

Quanto ao resto da temporada 2020/2021, poderá consultar a agenda completa no site da CNB. Destaca-se o regresso do espectáculo Planeta Dança, uma história para a infância em capítulos, com direcção, escrita e coreografia de Sónia Baptista. O terceiro capítulo poderá estrear em Maio.

A programação digital em que a Companhia apostou, após a suspensão de espectáculos e actividades presenciais, irá manter-se em paralelo ao longo do ano – como, por exemplo, o Arquivo Aberto, divulgado a partir de documentação dos arquivos da CNB; as playlists partilhadas no Spotify, com curadoria dos bailarinos e da restante equipa; e a colecção digital “Outras Danças”, que reúne diferentes séries com testemunhos sobre obras apresentadas pela CNB, criadores e intérpretes.

