Comprar na Benamôr pode dar direito a uma bolsa personalizada pel’A Avó Veio Trabalhar

Oferta da Green Friday acontece entre 27 e 29 de Novembro. Será também doado 1% do valor de todas as compras efectuadas online e na loja ao projecto das avós.

A marca portuguesa de cosmética Benamôr junta-se à iniciativa A Avó Veio Trabalhar numa acção solidária entre 27 e 29 de Novembro que prevê que mediante compras feitas na marca os clientes recebam uma bolsa personalizada pelas avós.

A Benamôr está empenhada em seguir uma política de consumo sustentável e focada em apoiar instituições e causas sociais e ambientais, e para celebrar a Green Friday juntam-se assim às avós. São avós que dispensam apresentações, já fizeram de tudo e onde põem as mãos deixam todos de queixo caído e a desejar chegar àquela idade com aquela pedalada.

São conhecidas pelos workshops que ensinam os netinhos – como lhes gostam de chamar a todos os que apoiam a causa – a meter as mãos na massa, sobretudo nas lides da costura. E foi precisamente no factor da customização, pelo qual são conhecidas, que a Benamôr quis pegar para concretizar esta parceria.

DR

De 27 a 29 de Novembro, em compras superiores a 100€, os clientes recebem uma bolsa personalizada por uma avó, sendo limitadas ao stock existente, uma vez que só estão disponíveis em lojas físicas Benamôr. Cada peça é única, feita à mão, e lá dentro pode encontrar a fotografia e as informações sobre a avó que a customizou.

“A Avó Veio Trabalhar é um projecto único, que tem imensos valores em comum com a Benamôr: a autenticidade, proximidade, preocupação com os outros e um toque de irreverência”, refere em comunicado Pierre Starck, responsável pela marca. “A Avó Veio Trabalhar ao juntar-se à Benamôr celebra a beleza em todas as idades, mostrando que as histórias de vida e a mestria das nossas Avós são tão únicas e especiais quanto os produtos da marca”, explica por sua vez Susana António, uma das mentoras d’A Avó Veio Trabalhar.

Além desta campanha, a marca portuguesa vai doar ao projecto das avós 1% do valor do talão de cada compra feita tanto no site como nas lojas Benamôr. Em Lisboa pode encontrar lojas da marca no Príncipe Real, Baixa, Lx Factory, Colombo e Amoreiras.

+ Novas lojas em Lisboa que tem de conhecer