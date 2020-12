Comprar no comércio local do Porto e Lisboa dá descontos na Uber

A Uber uniu-se à UACS – União de Associações do Comércio e Serviços e à ACP - Associação dos Comerciantes do Porto para oferecer descontos de 50% em viagens para os utilizadores que fizerem as suas compras de Natal numa lista de lojas aderentes a esta iniciativa.

Promover e dinamizar o comércio tradicional das cidades do Porto e Lisboa é o objectivo desta acção natalícia que funciona de forma bastante simples: quem fizer uma compra numa das lojas seleccionadas recebe um código promocional que pode inserir na aplicação da Uber para ter acesso ao desconto.

A iniciativa decorre até ao dia 24 de Dezembro e todos os utilizadores da aplicação Uber irão receber uma comunicação com a lista das lojas aderentes ao projecto. Aí vai encontrar, por exemplo, as alfacinhas Pollux, Armazém das Malhas, Sapataria Lisbonense ou a marroquinaria Casa Canadá; e as tripeiras Porta de Ferro (decoração), o pronto-a-vestir Casa Rainha, a galeria Yellowkorner ou as várias lojas do Ervanário Portuense.

“Queremos ajudar o comércio local de Lisboa e do Porto a ultrapassar este período desafiante, incentivando todos os que querem comprar os produtos locais que mais gostam neste Natal, muitas vezes impossíveis de encontrar online, a deslocarem-se em segurança para o fazerem”, desafia Manuel Pina, diretor-geral da Uber em Portugal.

