Compras de Natal sem carro? Lisboa vai ter shuttles gratuitos até à Baixa

A partir de quinta-feira, autocarros gratuitos saem da Ameixoeira e do Campo Grande, com paragens no Marquês de Pombal, na Avenida da Liberdade e no Rossio.

Entre os dias 30 de Novembro e 23 de Dezembro, de quinta-feira a domingo, lisboetas e visitantes podem estacionar o carro nos parques da Ameixoeira e do Campo Grande e entrar num shuttle gratuito em direcção ao Rossio (com paragens no Marquês de Pombal e na Avenida da Liberdade).

Os autocarros partem a cada 30 minutos nos dias úteis e de 20 em 20 minutos aos fins-de-semana e feriados, sempre entre as 15.00 e as 21.00. A Câmara Municipal de Lisboa chama à iniciativa “Estacione e Festeje o Natal”, uma medida para evitar o uso do automóvel nas semanas agitadas de compras que antecedem a troca de presentes.

“Será possível aceder gratuitamente ao centro da cidade sem que tenha de se preocupar com o trânsito ou o estacionamento”, comunica a autarquia, sobre a iniciativa em articulação com a EMEL e a Carris, dirigida a todos os munícipes e visitantes. Para usufruir do serviço, as pessoas devem dirigir-se aos promotores presentes nos dois parques de estacionamento, que darão “todo o apoio necessário”, informa a autarquia.

+ Presentes de Natal até cinco euros

+ Cine Society exibe clássicos natalícios na Fábrica Braço de Prata