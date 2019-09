Conan Osiris estreia-se no Coliseu dos Recreios em Dezembro

O autor de "Telemóveis" estreia-se ao vivo no Coliseu dos Recreios a 12 de Dezembro. Os bilhetes para o concerto estão disponíveis por 20€ a partir de quarta-feira.

Conan Osiris está prestes a estrear-se no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O concerto, marcado para 12 de Dezembro, acontece após a passagem por outros palcos nacionais e uma série de espectáculos em São Paulo, Berlim, Oslo, Paris e Barcelona.

Antes de chegar à música estudou arte e design, mas agora Conan Osiris – nome artístico de Tiago Miranda, inspirado no rapaz do futuro de Mirai Shōnen Conan, uma série de anime pós-apocalíptica, e no deus do Além da mitologia egípcia – cruza hip-hop com electrónica e alimenta-se de músicas africanas, árabes e ciganas para fazer algo só seu em português.

Depois do longa-duração MUSICA, NORMAL (2016) e do segundo disco Adoro Bolos (2017), o artista venceu o Festival da Canção e representou Portugal na Eurovisão 2019. Apesar de não ter saído vencedor de Israel, pôs o país inteiro a falar de si, como o prova o prémio de Artista Revelação nos Play – Prémios da Música Portuguesa e as duas nomeações para os Globos de Ouro, nas categorias de revelação do ano e melhor intérprete.

“Telemóveis”, “Borrego”, “Amália”, ou “Adoro Bolos” são alguns dos temas que poderá ouvir no concerto em formato arena, no Coliseu dos Recreios. A abertura de portas está marcada para as 20.30, com o concerto a começar pelas 21.00. Os bilhetes, que custam 20€, vão ficar disponíveis, a partir de 2 de Outubro, nos locais habituais e na bilheteira online BOL.

Coliseu dos Recreios, Rua Portas de Santo Antão 96 (Lisboa). 12 de Dezembro. Qui 21.00. 20€.

+ Os melhores concertos em Lisboa até ao final do ano