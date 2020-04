Concerto de Bon Iver reagendado para 31 de Janeiro de 2021

Actuação da banda norte-americana, marcada para dia 15 deste mês, foi adiada devido ao surto de Covid-19. A digressão europeia arranca agora no começo do próximo ano, com nova data a 31 de Janeiro, na Altice Arena.

A informação do cancelamento da digressão já era conhecida, mas estavam em falta as novas datas do grupo encabeçado por Justin Vernon em solo europeu. "Toda a equipa Bon Iver tem acompanhado atentamente esta questão de saúde mundial sem precedentes e, seguindo as indicações daqueles mais bem informados do que nós, decidimos que a remarcação seria o caminho mais seguro para todos os envolvidos”, lê-se no comunicado oficial. O concerto previsto para este mês em Lisboa não é excepção.



A confirmação chegou entretanto: dia 31 de Janeiro de 2021, os autores de For Emma, Forever Ago, Bon Iver, Bon Iver, 22, A Million e, mais recentemente i,i, voltam a reencontrar-se com o público português depois da última passagem, em 2019, no NOS Alive. Desta vez, na Altice Arena, tal como estava previsto para este ano. "É com grande cuidado e empatia com todos os envolvidos, que anunciamos o reagendamento da nossa digressão de Primavera na Europa e no Reino Unido para Janeiro de 2021."

Os bilhetes adquiridos para a data de Abril deste ano são válidos para o concerto de Janeiro e, entretanto, já foram postos mais ingressos à venda.

+ Festival ID No Limits reagendado para Novembro