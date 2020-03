Festival ID No Limits reagendado para Novembro

A segunda edição do festival, inicialmente prevista para este fim-de-semana, foi adiada para 13 e 14 de Novembro. Apesar do adiamento, devido à pandemia da Covid-19, o cartaz mantém a maior parte dos artistas.

Kindness, Progressivu, Rejjie Snow, Slow J ou Big Piig são algumas das confirmações que transitaram para as novas datas do ID No Limits, a 13 e 14 de Novembro, no Centro de Congressos do Estoril. O festival deveria ocorrer a 3 e 4 de Abril, mas teve de ser reagendado devido ao novo coronavírus.

Confirmadas pela organização estão também as actuações de Lhast, Chong Kwong, Coucou Chloe, Moses Boyd, Joe Kay, Pedro, Shaka Lion Live Act, Shapednoise & Pedro Maia Live A/V, L-Ali A/V Vulto, Carla Prata, Trikk, Ornella, Inês Duarte, DJ Adamm, Co$tanza, Zé Ferreira, Holly, Von Di, Matilde Castro, King Kami e Maddruga. Além da instalação artística dos 00:NEKYIA & Multa ao longo dos dois dias do festival.

O restante cartaz, com novas confirmações, será anunciado brevemente. Para já, só Jordan Rakei e Ezra Collective são os nomes a ficar de fora das novas datas por "impossibilidade de agenda dos artistas", esclarece a organização.

Os bilhetes comprados para os dias 3 e 4 de Abril do ID No Limits são válidos para nova data.

