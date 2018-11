Concerto de David Bowie exibido nos cinemas a 29 de Novembro

Há quem diga que a actuação de David Bowie em Glastonbury, a 25 de Junho de 2000, foi uma das melhores da história do festival. E daqui a umas semanas vamos poder ouvi-la na íntegra. A edição em vinil, CD e DVD, está agendada para 30 de Novembro, e um dia antes o filme do concerto vai ser exibido num par de salas de cinema portuguesas.

As projecções únicas, nos cinemas UCI do El Corte Inglês, em Lisboa, e do Arrábida Shopping, no Porto, estão agendadas para as 21.30 de 29 de Novembro. Para aceder às sessões, gratuitas, basta enviar um e-mail para bowie.glastonbury2000@gmail.com com indicação do nome completo e número de lugares pretendidos. Mas depressa, que os lugares são limitados.

Glastonbury 2000 (assim se chama o disco) chega às lojas no dia seguinte. O concerto estará disponível nos formatos digitais e numa edição com dois CDs e o DVD do filme, apenas os dois CDs ou um triplo-LP.

