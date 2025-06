Concerto de Imagine Dragons vai condicionar trânsito junto ao Estádio da Luz

As guitarras dos Imagine Dragons ainda estarão a milhas do palco mas o impacto da chegada dos americanos a Portugal já se fará sentir esta quarta-feira, 25 de Junho, na véspera do concerto no Estádio da Luz. Cortes no trânsito e limitações no estacionamento em várias artérias da zona foram anunciados pela Polícia de Segurança Pública (PSP), que aconselha a deslocação em transportes públicos. Ainda assim, fica a ressalva: também a circulação em transportes colectivos estará “fortemente condicionada”.

Entre as 08.00 de quarta-feira e as 24.00 de quinta-feira, o trânsito estará condicionado na Avenida Machado Santos (do lado do estádio), alargando-se a perturbação a várias artérias convergentes, a partir das 16.00 de quinta-feira e até à 01.00 de sexta-feira.

A PSP também informa que a Avenida Eusébio da Silva Ferreira (acesso ao Parque -3 e à Avenida do Colégio Militar) e a Rua João de Freitas Branco (perto do parque 8 – Rotunda das Oliveiras) terão um “forte condicionamento” a partir das 16.00 do dia do concerto (as portas abrem às 17.00). Não fica de fora a hipótese de um corte total do trânsito até à 01.00 de sexta-feira, depois do concerto.

Na Praça Cosme Damião (onde fica o Parque de Estacionamento da Emel), a circulação estará condicionada a partir das 16.00 de quinta-feira, prevendo-se o corte total até às 02.00 de sexta-feira. Já na Avenida do Colégio Militar, o trânsito deverá ser proibido antes do final do concerto e até ao escoamento total do público.

Sobre o estacionamento, a PSP explica que haverá reserva de estacionamento na Avenida Machado Santos (do lado do estádio, já que do lado oposto ao estádio, estarão disponíveis 40 lugares de estacionamento para mobilidade reduzida desde as 16.00 de quarta-feira até às 00.00 de quinta-feira) e no impasse à Rua João de Freitas Branco (perto do parque 8 – Rotunda das Oliveiras), das 16.00 de quarta-feira até às 00.00 de quinta-feira. Na Praça Cosme Damião/Parque da Emel, o estacionamento estará condicionado das 08.00 de quarta-feira até às 00.00 de quinta.

Aos cidadãos que pretendam deslocar-se em viaturas próprias a PSP aconselha a que sigam as indicações no local para estacionarem nos parques destinados aos espectadores do concerto.

