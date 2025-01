Concerto de Manu Chao em Lisboa esgotou num ápice. Mas há data extra

Foi anunciado um segundo concerto acústico de Manu Chao em Portugal. Esgotada a primeira data, anunciada para 30 de Janeiro, a promotora Soundsgood adicionou mais uma data no Lisboa ao Vivo. Está marcada para 1 de Fevereiro, e os bilhetes já estão à venda pelo preço de 30 euros.

Em apresentação estará um novo espectáculo, centrado nas canções do seu mais recente registo de estúdio, Viva Tu. Lançado em 2024, o quinto álbum do ex-Mano Negra, formação que liderou até 1995, conta com 13 temas e a participação do norte-americano Willie Nelson em “Heaven’s Bad Day”.

Filho de pais espanhóis, Jose-Manuel Thomas Arthur Chao nasceu em França em 1961. Integrou várias bandas, como os Hot Pants e os supracitados Mano Negra, antes de se lançar a solo com o álbum Clandestino, em 1998. Seguiram-se Proxima Estacion: Esperanza (2001), Radio Bemba Sound System (2002), Sibérie M’était Contéee (2004), La Radiolina (2007) e Viva Tu, lançado em Setembro do ano passado.



Recorde-se que, em 2024, Manu Chao passou por Portugal para uma curta digressão no verão, com concertos em Valença (Festival Contrasta), Águeda (AgitÁgueda) e Seixal (Festival do Maio).

Lisboa ao Vivo . 1 Fev (Sáb). 21.00. 30€



