Concertos de André Rieu adiados para 2021

Agendados para Novembro deste ano, na Altice Arena, os espectáculos do popular violinista holandês foram remarcados para Dezembro do próximo ano.

Os concertos de André Rieu, agendados para 18 e 19 de Novembro, em Lisboa, foram adiados. A promotora Ritmos e Blues informou nesta quinta-feira que, “uma vez que o coronavírus continua a propagar-se, André Rieu e a sua Johann Strauss Orchestra vêem-se infelizmente obrigados a adiar os concertos agendados para Novembro em Lisboa para Dezembro de 2021”.

Os bilhetes de 18 de Novembro são agora válidos para 3 de Dezembro e os de 19 de Novembro para 2 de Dezembro do próximo ano. No comunicado divulgado pela Ritmos e Blues, o violinista holandês deixou uma mensagem em vídeo ao público português: “Meus queridos amigos de Portugal! A minha orquestra e eu estávamos ansiosos por voltar ao vosso belo país este ano. Mas, meus queridos fãs, a vossa segurança, dos meus músicos e da minha equipa – todos parte da grande família André Rieu, está em primeiro lugar!". "Estávamos ansiosos por ver-vos no próximo ano em Lisboa e estamos ainda mais ansiosos por estar de volta em 2021. Obrigada por esperarem e, por favor, cuidem da vossa saúde. De Maastricht, com muito carinho!", acrescentou André Rieu.

Em Fevereiro de 2019, André Rieu deu dois concertos na Altice Arena, seguindo-se outros sete em Março e seis em Novembro. No total, foram 13 espectáculos, maioritariamente esgotados.

O fundador da Johann Strauss Orchestra já vendeu mais de 40 milhões de discos e DVDs e, por ano, costumam assistir aos seus concertos mais de 600 mil pessoas em todo o mundo.

