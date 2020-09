Concertos para bebés e crianças voltam aos palcos e aos ecrãs

A pandemia trocou as voltas ao mundo, mas nem tudo tem de ser mau. Agora, as famílias podem ver concertos para bebés e crianças até aos cinco anos sem ter de sair de casa – e se os miúdos resolverem fazer uma fita ou uma festa, não há olhares curiosos por perto. Já está a imaginar o descanso? Então, vai gostar de saber que a nova temporada traz quatro novos espectáculos para ver em streaming, ao vivo e em directo. Se adquirir a assinatura, tem um desconto de 25% em relação aos bilhetes avulso.

“Sendo para bebés, estes concertos destinam-se a toda a família, pelo que deve convidar todos os que estão em casa para fazer parte desta experiência com o seu bebé”, lê-se num guião para a família, disponível online. “Sendo possível fazê-lo em segurança, ofereça uma surpresa aos avós ou a uma família amiga para assistir ao concerto. Em qualquer um dos casos, convide os bonecos e animais preferidos do bebé e instale-os devidamente na plateia.”

O primeiro concerto está marcado para dia 20 de Setembro, às 10.30, e promete ser o plano perfeito para um domingo de manhã em família. Aos solistas convidados, Ricardo Parreira (guitarra portuguesa) e Vânia Conde (voz), vão juntar-se as vozes de Paulo Lameiro, Inesa Markava e Isabel Catarino, o saxofone barítono e ocarina de Alberto Roque, o saxofone alto, soprano e cavaquinho de José Lopes, e o acordeão de Pedro Santos, que estarão presentes em todos os restantes espectáculos.

No mês seguinte, a 18 de Outubro, há “Jazz de Embalar”, à mesma hora, com Daniel Bernardes ao piano, que teve carta-branca para imaginar e conceber um programa inteiramente seu. Segue-se, a 15 de Novembro, mais uma vez a partir das 10.30, um concerto com Surma. A vocalista e teclista leiriense dará a ouvir a sua pop electrónica aos mais novos.

Por último, mas não menos importante, em Dezembro há “Um Natal Cubano”, no dia 20, com o cubano David Ramy, que “deixou um pedacinho na sua Havana natal que visita de quando em vez” para este concerto de boas festas.

Os bilhetes têm um preço único de 10€ por concerto, mas está também disponível uma assinatura para os quatro espectáculos, com um desconto de 25%, que fica apenas a 30€. Para mais informações, basta consultar o site do projecto, que nasceu em Leiria mas gosta de andar a passear pelo país. Aproveite e deite o olho nos instrumentos musicais para bebés e crianças. Desde caixinhas de música a uma flauta de nariz, o difícil é escolher.

