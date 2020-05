Concurso dos Tronos de Santo António aberto a todo o país

É uma tradição alfacinha, mas para esta edição a EGEAC – Cultura em Lisboa decidiu alargar as fronteiras de participação. Os portugueses têm até 2 de Junho para participar.

A tradição remonta ao século XVIII, altura em que se começaram a construir pequenos tronos em homenagem ao santo mais popular de Lisboa. Inicialmente o motivo era urgente: reconstruir a Igreja de Santo António, parcialmente destruída pelo terramoto de 1755. Os populares (e muitas crianças) faziam pequenos altares e pediam “um tostão por Santo António”.

A prática foi recuperada em 2015, mas em forma de concurso, até agora exclusivo dos lisboetas. Desde então já foram construídos 1440 tronos, expostos em portas e janelas de 23 freguesias da capital. Este ano o convite estende-se a todo o território nacional e a exposição de rua será substituída por uma exposição digital.

Outra novidade é a atribuição de um prémio monetário, numa edição que vai premiar os criadores dos três melhores tronos com 500€ para cada um. Devem utilizar-se materiais reciclados e há um elemento que nunca pode faltar: a imagem de Santo António tem obrigatoriamente de ser colocada no topo de cada trono.

A data limite de envio de propostas é 2 de Junho (até às 18.00) e para participar só tem de preencher a ficha de inscrição disponível no site do Museu de Lisboa (onde encontra todas as condições de participação) e enviar uma fotografia do trono. Os vencedores serão revelados a 13 de Junho, Dia de Santo António, quando será inaugurada a exposição online com todos os tronos, nas plataformas digitais do Museu de Lisboa, Cultura na Rua e EGEAC.

