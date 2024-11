Condé Nast distingue seis hotéis em Portugal. Dois ficam em Lisboa

Este ano, os Prémios de Excelência Condé Nast Johansens galardoaram seis hotéis em Portugal. No dia 4 de Novembro, foram conhecidas as propriedades vencedoras, que se situam em Lisboa e em Cascais, no Porto, no Alentejo e na Madeira.

Criados para celebrar a excelência de hotéis em todo o mundo, os prémios atribuídos pela empresa de media norte-americana Condé Nast são determinados pelos votos online, pelas avaliações dos hóspedes e pelos relatórios conduzidos por "especialistas locais" dos espaços recomendados no site da Condé Nast Johansens.

Divididos por zonas geográficas, as categorias estendem-se à experiência, aos programas de spa e de bem-estar, às instalações, e também ao serviço. Em Cascais, o Grande Real Villa Itália Hotel & Spa recebeu o prémio de Melhor Hotel para Romance e, em Lisboa, o Corpo Santo Lisbon Historical Hotel o que tem a melhor relação qualidade/preço.

No norte do país, o Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel, em Cervães, foi considerado o melhor hotel para casamentos, festas e celebrações, já o The Rebello, em Vila Nova de Gaia, foi o vencedor escolhido pelos leitores. Na região alentejana, o Sobreiras Alentejo Country Hotel foi considerado o Melhor Hotel de Campo. Com o Melhor Pequeno-Almoço ficou o Quinta Jardins do Lago, no Funchal, ilha da Madeira.

Durante a cerimónia, foi também apresentado o novo guia Condé Nast Johansens Luxury Hotels 2025, que já está disponível e conta com os hotéis premiados.

